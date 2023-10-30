Молдова заблокує 31 російський сайт

Служба інформації та безпеки Молдови має заблокувати в країні 31 інтернет-портал, більшістю з яких управляють безпосередньо з росії.

Про це Newsmaker.

"Очевидно, що в національному медіапросторі можна поставити знак рівності між злочинною групою Плахотнюка і злочинною групою Шора. Їхні дії в сукупності з усім гібридним арсеналом Росії спрямовані проти Молдови. Сьогоднішнім рішенням Нацкомісії з надзвичайних ситуацій держава захищає наш інформаційний простір", - заявив глава SIS Александру Мустяце.

Він додав, що 21-м порталом зі списку керують з росії.

На думку Мустяце, ще частина сайтів заблоковані з олігархами-втікачами Іланом Шором і Владом Плахотнюком.

Указ з інформацією про те, які портали заборонили в Молдові, обіцяли опублікувати сьогодні протягом дня.

Мустяце також повідомляв, що в Молдові на час надзвичайної ситуації заблокують шість телеканалів: Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 і Canal 3.