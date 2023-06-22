Молдова заборонила проросійську фракцію партії "Шор"

Парламент Молдови сьогодні схвалив пакет заходів для виконання рішення Конституційного суду про визнання проросійської партії "Шор"неконституційною.

Депутати проголосували за ліквідацію фракції партії.

Про це передає NewsMaker.

Після рішення Конституційного суду Молдови, депутати від фракції партії "Шор" продовжать виконувати свої повноваження, але вже як незалежні обранці.

КРім того, їм також заборонено переходити до інших фракцій, а списки запасних кандидатів формування анулювали.

З рішенням парламенту всіх депутатів від фракції партії "Шор" виключили зі складу Постійного бюро, з усіх делегацій молдовського парламенту в міжнародних організаціях та групах дружби з парламентами інших країн.

"Суспільство чекало на це рішення", - заявила президент Молдови Майя Санду.

У "Шор" назвали рішення КС "свавіллям" і заявили про намір звернутися до Європейського суду з прав людини.