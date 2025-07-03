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Молдова закликає ЄС до прискорення інтеграції через вплив рф

03 липня 2025, 18:11
Молдова закликає ЄС до прискорення інтеграції через вплив рф
Фото: ria.ru
Молдова закликає ЄС прискорити переговори про членство для протидії російській дезінформації

Молдова закликає Європейський Союз серйозно розпочати переговори про членство до вересневих виборів, щоб ефективно протистояти російській дезінформації. Таку заяву зробила віцепрем'єр-міністр Молдови з питань європейської інтеграції Крістіна Герасимова.

Про це повідомляє Reuters.

Молдова, як і Україна, офіційно розпочала переговори про членство у червні минулого року, але досі не просунулася до суттєвих переговорів щодо ключових політичних питань. Хоча виконавчий орган ЄС та майже всі держави-члени вважають, що обидві країни виконали необхідні критерії, Угорщина заблокувала прогрес Києва, а члени ЄС неохоче дають Молдові дозвіл без аналогічного кроку для України.
 
Напередодні першого в історії саміту ЄС-Молдова, який відбудеться 5 липня 2025 року в Кишиневі, європейські чиновники стикаються з дилемою: вони хочуть підтвердити Молдові прагнення ЄС до її майбутньої інтеграції, не розпалюючи при цьому побоювання України, що вона може залишитися позаду.
 
"Ми щиро віримо, що держави-члени знайдуть рішення як для Молдови, так і для України щодо відкриття кластера найближчим часом", – заявила Герасимова.
 
Вона підкреслила терміновість для Молдови: "Для Молдови час має вирішальне значення. У нас вибори 28 вересня, парламентські вибори, де дезінформація, на жаль, відіграє велику роль, і більшість цієї дезінформації спрямована проти ЄС". Проросійські політики, ЗМІ та акаунти в соціальних мережах стверджують, що ЄС не зацікавлений у членстві Молдови.
 
"Нам потрібно показати, що коли ми виконуємо свої зобов’язання, ЄС відповідає взаємністю. І це допоможе нам замовкнути ті наративи, які хочуть довести протилежне", – додала Герасимова.
 
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що вступ України до ЄС втягне весь блок у війну з росією. Чиновники ЄС заперечують це, наголошуючи, що нинішні дебати стосуються лише початку процесу вступу, який зазвичай триває багато років.
 
Хоча в ЄС немає політичного бажання проводити раунд розширення в короткостроковій перспективі, аналітики зазначають, що глухий кут, спричинений вето Угорщини, порушує ширші питання.
РосіяМолдовавійна в Україніросія окупанти

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