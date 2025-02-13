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Молдова закриє російський культурний центр після інциденту з дронами

13 лютого 2025, 16:07
Молдова закриє російський культурний центр після інциденту з дронами
Фото: ria.ru
МЗС представило фрагменти безпілотників, що впали на території країни, як доказ цих серйозних порушень рф
Міністерство закордонних справ Молдови оголосило про закриття російського культурного центру в центрі Кишинева після інциденту з дронами, які впали на території країни.
 
Про це повідомила пресслужба МЗС Молдови.
 
Рішення денонсувати міжурядову молдовсько-російську угоду про створення та функціонування культурних центрів, укладену у 1998 році, ухвалили в односторонньому порядку. 
 
Зазначається, що після завершення процедури денонсації російський культурний центр припинить свою діяльність. 
 
У Кишеневі також висловили "рішучий протест проти цих неприпустимих порушень", і наголосили, що подібні інциденти становлять серйозну загрозу національній безпеці та громадянам країни.
 
Міністерство також представило фрагменти безпілотників, що впали на території країни, як доказ цих серйозних порушень. МЗС вкотре закликало російську владу негайно припинити такі вторгнення і суворо дотримуватися суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Республіки Молдова.
 
російський "Центр науки і культури" почав роботу в Кишиневі в лютому 2009 року. У центрі стверджують, що там займаються "просуванням російської культури, російської освіти і науки; підтримкою співвітчизників; зміцненням позицій російської мови; збереженням історико-меморіальної спадщини; громадською дипломатією і молодіжними обмінами".

 

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