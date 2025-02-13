Молдова закриє російський культурний центр після інциденту з дронами

МЗС представило фрагменти безпілотників, що впали на території країни, як доказ цих серйозних порушень рф

Міністерство закордонних справ Молдови оголосило про закриття російського культурного центру в центрі Кишинева після інциденту з дронами, які впали на території країни.

Про це повідомила пресслужба МЗС Молдови.

Рішення денонсувати міжурядову молдовсько-російську угоду про створення та функціонування культурних центрів, укладену у 1998 році, ухвалили в односторонньому порядку.

Зазначається, що після завершення процедури денонсації російський культурний центр припинить свою діяльність.