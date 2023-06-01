Молдова зазнала б агресії росії, якби українці не захищалися – прем'єрка Італії

За її словами, Україна "захищає безпеку і міжнародне право, без якого завтрашній день ні для кого не буде безпечним".

Молдова могла б зазнати агресії з боку росії, якби українці не чинили опір і не захищалися.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час вступного слова на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вітаємо цю подію в Молдові, яка є ще однією країною, яка ризикує зазнати агресії, якщо українці не захищатимуться так, як вони це роблять, і якщо ми не допоможемо їй", – підкреслила Мелоні.

Вона також зазначила, що "світові лідери зібралися на цей саміт, щоб нагадати, що Європа – це не просто клуб, це не просто правила або інтереси, це щось більше, це цивілізація, яка була заснована на ідеї, що люди вільні і рівні, на таких ідеях, як солідарність і верховенство закону".

"Ми тут для того, щоб нагадати вам, що ми не дозволимо, щоб ці принципи були оскаржені або зруйновані тими, хто думає, що вони можуть повернути нас до найважчих років минулого", – сказала очільниця італійського уряду.