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Молдова звернеться до Румунії у разі військової загрози Росії

Ми стурбовані. Ми розглядаєм найпесимістичніші сценарії. Відповідно, ми готуємося до всіх сценаріїв. І в ситуації, коли Росія спробує напасти на Республіку Молдова, ми, очевидно, будемо просити допомоги
Молдова звернеться за допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з Російською Федерацією погіршаться.
Молдова звернеться до Румунії у разі військової загрози Росії Фото: ria.ru
Про це заявила президентка Молдови Мая Санду після зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.
 
"Ми стурбовані. Ми розглядаєм найпесимістичніші сценарії. Відповідно, ми готуємося до всіх сценаріїв. І в ситуації, коли Росія спробує напасти на Республіку Молдова, ми, очевидно, будемо просити допомоги", - сказала вона.
 
"Ми залишаємося найближчими до Республіки Молдова і не покидаємо вас, незалежно від сценарію, в якому ми всі опинимося внаслідок цієї злощасної війни, яку розв’язала Росія проти України" , – додав зі свого боку Клаус Йоганніс. 
 
Нагадаємо, парламент Молдови в четвер більшістю голосів підтримав пропозицію уряду продовжити надзвичайний стан у зв'язку з війною в Україні.
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29 07 2022 13:58
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