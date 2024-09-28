Молдова звинувачує росію в спробі сфальсифікувати референдум щодо вступу у ЄС

росія почала "безпрецедентну" гібридну атаку проти вступу Молдови до ЄС напередодні загальнонаціонального голосування щодо вступу до блоку наступного місяця.

москва витратила мільйони готівки та цілу армію облікових записів у соціальних мережах, щоб спробувати завадити євроінтеграційним процесам у країні.

"Ми стикаємося з жахливою стратегією: експлуатація страху — зокрема, страху війни. російська дезінформаційна машина вперше пов’язує прагнення Молдови до членства в ЄС із загрозою війни всередині наших кордонів", – зазначив радник.

За його словами, проєвропейська президентка Молдови Майя Санду є центральною мішенню "нахабного цифрового бліцу", спрямованого на делегітимізацію зростаючих зв’язків країни із Заходом.

За оцінками правоохоронців, під час минулорічних виборів росія спрямувала 50 мільйонів євро, щоб "підкупити всіх, від пропагандистів до незахищених виборців".

Імовірно, перед майбутніми президентськими виборами і референдумом росія витратить близько 100 мільйонів євро на втручання в демократичні процеси в Молдові.

Секрієру додав, що спецслужби кремля "наповнюють політичний ландшафт партіями-клонами та кандидатами, від проросійських до фальшивих проєвропейських".

Цього тижня Молдова заборонила п'ять російських державних ЗМІ, і Секрієру заявив, що зараз країна посилює захист від кібератак.

Президентські вибори у Молдові відбудуться 20 жовтня. Тоді ж відбудеться референдум щодо планів вступу до ЄС . Минулого року Молдова отримала статус кандидата, а в грудні почалися переговори про вступ.