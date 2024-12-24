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Молдові дозволили імпортувати електроенергію з ЄС за квотою України

24 грудня 2024, 10:55
Молдові дозволили імпортувати електроенергію з ЄС за квотою України
Фото: pikabu.ru
Рішення полягає в тому, щоб брати невикористовувані потужності спільної квоти Молдови та України на імпорт електроенергії з ЄС
Молдова отримала можливість збільшити квоту на імпорт електроенергії з ЄС на тлі можливого дефіциту, що виникне у разі зупинки постачань російського газу у Придністров'я.
 
Про це повідомив держсекретар міністерства енергетики Костянтин Боросан, пише Newsmaker.
 
Як відомо, у разі повного припинення постачання російського газу у невизнане Придністров’я з 1 січня 2025 року Молдову може очікувати дефіцит електроенергії, оскільки зупиняться поставки з розташованої там ДРЕС.
 
Боросан повідомив, що завдяки підтримці ЄС, Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E) та операторів транспорту електроенергії Румунії, України, Польщі, Словаччини і Угорщини вдалося знайти механізм зростання можливості імпорту електроенергії.
 
Рішення полягає в тому, щоб брати невикористовувані потужності спільної квоти Молдови та України на імпорт електроенергії з ЄС, а також використовувати лінії електропередач між Молдовою та Румунією напругою 110 кВт. Через них, за словами Боросана, Молдова може транспортувати понад 100 МВт електроенергії.
 
У Молдови та України є спільна квота на імпорт електроенергії з ЄС – 2100 МВт, з яких 315 МВт припадає на Молдову, а решта на Україну. Ця квота припадає на лінію електропередач 400 кВт, яка проходить через румунську Ісакчу, Одеську область України, а потім у Вулканешти. Звідти європейська електроенергія транспортується в Придністров'я, а потім уже на правий берег Дністра у Молдові.
 
В оновленому плані, представленому Боросаном, частка електроенергії з ЄС вже вказана в розмірі 400 МВт, з яких 200 МВт припадає на прямі контракти з румунськими Nuclearelectrica і Petrom, а ще 200 МВт на румунську біржу OPCOM. За такого сценарію дефіцит електроенергії, за прогнозами міненергетики, в години пік становитиме близько 60 МВт.
 
Нагадаємо, з 16 грудня у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Уряд пішов на такий крок через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну з 1 січня 2025 року. 
Молдоваелектрикавійна в Україніросія окупанти

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