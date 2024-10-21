Молдову чекає другий тур виборів: Санду лідирує

Станом на ранок 21 жовтня центральні виборчі комісії підрахували майже 98% голосів.

У Молдові 20 жовтня пройшли вибори президента і референдум про євроінтеграцію країни. Станом на ранок 21 жовтня центральні виборчі комісії підрахували майже 98% голосів.

На президентських виборах у Молдові було 11 кандидатів, серед яких чинна президентка Майя Санду — вона просуває проєвропейський вектор руху країни. За неї проголосували 41,84% виборців.

Натомість за її головного опонента, Олександра Стояногло, якого підтримують проросійські опозиційні партії, голоси віддали 26,35% громадян.

На третьому місці опинився Ренато Усатий, очільник партії «Наша партія», якого вважають проросійським політиком з громадянством рф, з 13,77% голосів.

На референдумі про євроінтеграцію Молдови громадян запитали: "Чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС". Проголосували "так" 49,88% громадян, а 50,12% проголосували "ні".

Щоб кандидата визнали президентом Молдови, потрібно набрати понад 50% голосів у першому турі. Якщо цього не стається, то 3 листопада в Молдові відбудеться другий тур президентських виборів.