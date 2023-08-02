Монітор для ПК – функціональний інструмент сприйняття інформації

Персональний комп'ютер доповнюється монітором для виведення картинки. Раніше пристрої вважалися універсальними, і мало хто звертав увагу на вибір з урахуванням великої кількості параметрів та характеристик. Тим більше, сьогодні з'явилася велика кількість нових технологій та можливостей, щоб зробити зображення на моніторі кращим та якіснішим.

Як і раніше, серед покупців залишаються актуальними пристрої від Samsung, LG, Acer, HP і Philips. З'явилися нові бренди, з якими тут https://comfy.ua/ua/monitor/ можна ознайомитися і детально вивчити їх характеристики. Тепер монітор потрібно вибирати за призначенням, адже для програміста та архітектора важливі одні характеристики, а для звичайного офісного працівника чи геймера зовсім інші.

Критерії підбору

Насамперед потрібно знайти оптимальну діагональ і загалом оцінити пропорції. Відмінним рішенням є широкоформатний монітор із співвідношенням сторін 16:9, але деякі під свої цілі вибирають варіант 16:10. Навіть для універсальних завдань рекомендується вибирати діагональ щонайменше 22 дюйми. Великі монітори від 25 дюймів вибираються геймерами та тими, хто займається трейдингом, фотографіями чи обробкою відео.

Додатково монітори поділяються на такі категорії:

Ultra HD;

без рамок;

Flicker-Free;

Quantum Dot;

підтримка 3D режиму;

вигнутий екран;

поворотний екран.

Останній вид монітора можна як завгодно налаштовувати під свої потреби, щоб створювати оригінальні композиції та зручно аналізувати інформацію.

Матриця

Виробники використовують три стандартні варіанти:

IPS/PLS . Середній час відгуку та відмінна передача кольору. Також потрібно відзначити широкий кут огляду, що важливо для дизайнерів та фотографів; TN . Непогане перенесення кольорів і контрастність, відмінний варіант для невибагливих покупців; VA . Висока якість картинки, при цьому таку матрицю переважно вибирають для домашнього користування.

Вибір за цим критерієм багато в чому визначається бюджетом для придбання.

Монітор для ігор

Особлива категорія, адже під час її вибору потрібно детально проаналізувати велику кількість параметрів та характеристик. Найбільш популярними в категорії є монітори із частотою оновлення 144 Гц, хоча ті, хто займається кіберспортом, вибирають частоту 240 Гц. Завдяки таким показникам картинка змінюється динамічно і можна помічати найдрібніші деталі.

Яскравість визначається потужністю застосовуваного підсвічування. Показник у діапазоні від 200 до 1000 ніт. У приміщеннях з недостатнім освітленням яскравість монітора має бути високою, що забезпечує комфортні умови для користувачів.

Для підключення до джерела зображення використовуються порти VGA, DVI, HDMI або Display Port. Заздалегідь потрібно уточнити, який порт передбачено у відеокарті ПК, щоб одразу підібрати оптимальний варіант підключення.

Додаткові моменти

Стандартна ніжка в деяких моделях моніторів видається хисткою, тому завжди можна купити альтернативне рішення. Форма, наявність рамок, колір та в цілому оформлення найчастіше залежать від індивідуальних потреб та особливих рекомендацій від фахівців не буде.