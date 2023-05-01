Моніторингова місія МАГАТЕ провела ротацію персоналу на ЗАЕС

російські окупанти своїми діями завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці на ЗАЕС.

Постійна моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії провела восьму ротацію персоналу на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

"Незважаючи на постійну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, російські окупанти своїми діями завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці на атомній станції, яка за період окупації суттєво деградувала", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постійні моніторингові місії МАГАТЕ діють також на Хмельницькій, Рівненській, Південноукраїнській та Чорнобильській АЕС. Остання перебуває на етапі виведення з експлуатації. Розміщення місій агентства на всіх українських атомних електростанціях відбулося у відповідь на офіційний запит України.

Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства ООН з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що під час візиту на захоплену росіянами Запорізьку атомну електростанцію наприкінці березня він бачив очевидні ознаки військових приготувань.