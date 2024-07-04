Моноблоки від Lenovo – практичний девайс під універсальні завдання

Коли немає можливості встановити повноцінний персональний комп'ютер або скористатися ноутбуком, можна зробити вибір на користь моноблока. Це один із видів техніки, коли монітор та системний блок є єдиним цілим. При цьому гармонійно поєдналися лаконічність форм та оформлення з продуктивністю та достатньою внутрішньою начинкою.

Різні виробники експериментують і у результаті створюють різні рішення. Відмінним варіантом стане моноблок леново, адже цей китайський бренд постійно проводить тести та експериментує над пропозиціями. Пропонується кілька серій моноблоків з різним функціоналом, зовнішнім виглядом та технічним виконанням. Завдяки серіям є можливість легко знайти пристрій для ігор, роботи або універсальне рішення.

Переваги та призначення моноблоку

Такий вид техніки має кілька очевидних плюсів:

зручність (суттєва економія місця на робочому столі без необхідності окремо розміщувати монітор та корпус);

простота (подібний комп'ютер легко перевозити, адже не потрібно додатково використовувати периферію та кілька кабелів);

дизайн (моноблоки найчастіше відрізняються оригінальними плавними лініями та сміливими рішеннями в оформленні).

Асортимент величезний, включаючи геймерські моделі, офісні та бюджетні варіанти. Завжди можна знайти моноблоки Леново для навчання, роботи та універсальні варіанти.

Технічні характеристики

Перш ніж зробити покупку важливо детально оцінити та проаналізувати кожен параметр:

діагональ (від 19 до 27 дюймів, причому в майбутньому не буде можливість купити інший монітор, адже така діагональ залишається на весь термін служби моноблока);

роздільна здатність (екрани з невеликою діагоналлю мають HD 1440х900 пікселів, тоді як на великих екранах має бути Full HD (1920x1080) або Quad HD (2560x1440);

обсяг оперативної пам'яті (діапазон від 4 до 16 Гб залежно від поставлених завдань);

тип накопичувача (поступово відмовляються від HDD на користь SSD, адже він гарантує високу швидкість запису і вважається надійним).

Моноблоки оснащуються відеокартами від AMD, Intel чи Nvidia. Вони можуть бути дискретними та інтегрованими. Перші є оптимальним рішенням для ігор, другі використовуються під офісні та домашні завдання. Додатково на продуктивність впливає процесор і на вибір є Intel Core i7, Core i5, Core i3, AMD A6, A4 та інші. Відмінно показує себе процесор Intel Core i7, що забезпечує високу продуктивність у іграх.

Оснащення

Моноблоки доповнюються вбудованими динаміками Hi-End, за допомогою яких забезпечується висока якість та глибина звуку. Деякі корпуси доповнюються невеликою гойдалкою, щоб регулювати рівень гучності. Обов’язково будуть встановлені кнопки для регулювання параметрів та показників екрану.

Дисковод у багатьох моноблоках не встановлюється, хоча раніше це був обов'язковий компонент, як і елемент для зчитування карт пам'яті. Веб-камера встановлюється практично у всіх моноблоках, що дозволяє організовувати відеозв'язок. Підтримка сенсорного введення досить зручне рішення.