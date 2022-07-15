Moody's оголосило про дефолт білорусі за зовнішнім боргом

У середу, 13 липня, минув пільговий період, протягом якого білорусь мала виплатити 22,9 млн доларів за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27. Оскільки Мінфін білорусі провів платіж у національній валюті, власники зовнішнього боргу білоруських емітентів не змогли отримати виплати.

"Погашення валютного боргу в білоруських рублях є дефолтом", - заявили в агентстві.

Наприкінці червня міністр фінансів білорусі Юрій Селіверстов заявив, що у лютому країна здійснила виплату купона в доларах за єврооблігаціями з терміном погашення у 2027 році. Однак пізніше Мінфін отримав звернення від власників цінних паперів, які поскаржилися, що кошти до них не дійшли, хоча вони і були перераховані платіжному агенту Citibank N. A (який пізніше взагалі відмовився працювати з білоруськими євробондами), імовірно через санкції Заходу.

У зв'язку з цим було прийнято спільну постанову уряду та Нацбанку, яка дозволила Мінфіну виконувати зобов'язання на рахунок у "Беларусбанку" у рублях. Також було запропоновано варіант конвертації цінних паперів.