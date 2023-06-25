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ПОЛІТИКА

Моравецький: Можлива додаткова напруга на кордоні з білоруссю

25 червня 2023, 15:19
Моравецький: Можлива додаткова напруга на кордоні з білоруссю
Фото: з вільних джерел
Моравецький наголосив, що вчорашні події у росії привели до "дуже неоднозначних висновків".

Напруга на білоруському кордоні може зрости через спробу бунту ватажка "вагнерівців" Євгена Прігожина.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький,повідомляє RMF24.

"Додаткова напруга може виникнути на кордоні з білоруссю. Завтра поїду туди, на кордон, тому що роль президента РБ Лукашенка в цьому всьому теж не зовсім зрозуміла. Ми це проаналізували", - сказав він.

Моравецький наголосив, що вчорашні події у росії привели до "дуже неоднозначних висновків". Він наголосив, що Польща продовжує стежити за ситуацією в рф.

За словами прем'єра, він провів переговори з багатьма європейськими лідерами "для того, щоб на постійній основі обмінюватися інформацією, визначити наше спільне розуміння цієї ситуації й нашу спільну реакцію на все це".

"Це внутрішня справа росії, але, як сказав президент Польщі Анджей Дуда, ми весь час тримаємо руку на пульсі. Ми не вважаємо, що на даному етапі потрібно підвищувати боєготовність нашої країни, ми в безпеці", - наголосив Моравецький.

Нагадаємо, вчора ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Прігожин спробував підняти бунт у росії проти кремлівського режиму. Він заявив, що його бойовики "йдуть на москву". Найманці пройшли Ростов, Воронеж, але зупинилися до сотні кілометрів до російської столиці.

ПольщаБілорусьпрігожин

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