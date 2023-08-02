Моравецький засудив виклик посла Польщі в Києві

Це стало реакцією на аналогічний крок з боку України на тлі заяв про "недостатню вдячність Києва за допомогу".

Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання представника офісу президента Польщі Марчина Пшидача.

Про це Моравецький написав у Twitter.

Він підкреслив, що виклик польського посла – "представника країни, який єдиний залишився в Києві в день вторгнення росії в Україну" до МЗС України "не повинен був відбутися".

"У міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, з огляду на величезну підтримку, яку Польща надає Україні, таких помилок не повинно бути", – написав прем’єр Польщі.

Він додав, що для Польщі інтереси будь-якої іншої держави ніколи не будуть стояти вище за власні.

Нагадаємо, у вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

Про виклик посла МЗС Польщі оголосило в короткому повідомленні.

"Міністерство закордонних справ інформує, що посла України в Польщі запрошено до штаб-квартири МЗС у звʼязку із заявами, зробленими представниками української влади", — йдеться в заяві.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував суперечки із Польщею.

За його словами, зараз можна побачити "різні сигнали, що політика подекуди намагається бути вище єдності, а емоції – вище фундаментальних інтересів народів".

"Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", – наголосив Зеленський.