Morgan Stanley рекомендує купувати ВВП-варанти України

Другий квартал цього року принесе першу виплату за цими паперами і може показати двозначні темпи зростання економіки

Аналітики Morgan Stanley пропонують використовувати нещодавнє падіння вартості ВВП-варантів України для придбання цих інструментів, оскільки їхня справедлива вартість істотно вища і становить близько 145%.

За даними агентства, котирування ВВП-варантів на вечір 20 квітня становили 102,4%, повідомляє "Економічна правда".

Автори звіту зазначають, що другий квартал цього року принесе першу виплату за цими паперами і може показати двозначні темпи зростання економіки.

На думку аналітиків Morgan Stanley, в залежності від результатів економічного зростання в 2021 і 2022 роках існує значний, до 30 процентних пунктів, потенціал зростання ціни ВВП-варантів України.

У звіті вказується, що привабливішими в останні тижні стали виглядати і українські єврооблігації, хоча геополітична невизначеність поки не дозволяє зайняти по ним чітку позицію. Спреди можуть вирости ще вдвічі.

Аналітики додають, що ОВДП зараз виглядають не так привабливо, як єврооблігації, їх реальна прибутковість невисока, і слід чекати більш дешевої їх оцінки.

Минулого тижня в кредитній стратегії по Україні Morgan Stanley, пояснюючи свою обережну позицію по єврооблігаціях країни, вказував також на повільне просування реформ і затримку з траншем МВФ, COVID-19, а також в цілому на ризики по ринкам, що розвиваються.

У той же час аналітики зазначали кращі, ніж очікувалося, результати 2020 року і сприятливий макроекономічний фон на 2021 рік з невеликим дефіцитом поточного рахунку.

Нагадаємо, що інвестиційна компанія J.P. Morgan внесла Україну до переліку Index Watch Positive - упродовж пів року країна може потрапити в індекс держоблігацій ринків, що розвиваються (GBI-EM).