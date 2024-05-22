Морські дрони Sea Baby оснастили "Градами"

Новітні дрони Служби безпеки України Sea Baby були оснащені РСЗВ "Град", які вже було успішно застосувано проти росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерела.

На дрони Sea Baby українці збирали кошти через платформу UNITED24, а тепер їх ще оснастили системами "Град", вони активно працюють проти армії рф.

Джерела видання відтверджили, що позаминулої ночі СБУ спільно з ВМС відпрацювали Sea Baby з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

"Наш Sea Baby - це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. І сьогодні ми можемо підтвердити, що вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже показує потужні результати. Тож ворога чекають нові сюрпризи. Працюємо, як завжди, ефективно", - сказав співрозмовник в СБУ.

В Службі безпеки показали ексклюзивні кадри з випробувань Sea Baby раніше взимку та безпосередньо з виробництва дронів.