Морські перевезення російської нафти впали до найнижчого рівня з січня – Bloomberg

Середні поставки за чотири тижні впали нижче 3 мільйонів барелів на день.

Морські перевезення нафти в росії за чотири тижні до 30 липня впали до мінімуму з початку січня. Незабаром після того, як набула чинності заборона Європейського Союзу на імпорт і ширше обмеження цін на експорт країни.

Про це пише Bloomberg.

Cередні поставки за чотири тижні впали до 2,98 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з 28-денного періоду, що закінчився 8 січня, і знизилося більш ніж на 900 000 барелів на день порівняно з піком, який спостерігався в середині травня. Більш нестабільні щотижневі потоки зросли, з рекордно рівними поставками з Арктики.

Оскільки поставки за кордон скоротилися, на російських нафтопереробних заводах у липні було перероблено більше сирої нафти, при цьому на кількох заводах завершується капітальний ремонт.

Цифри підтверджують думку про те, що москва дотримується зобов’язань не допустити поставок на світовий ринок разом зі своїми союзниками в коаліції виробників ОПЕК+. Спочатку росія заявила, що скоротить видобуток нафти у відповідь на західні санкції та обмеження цін на її нафту, запроваджені після вторгнення в Україну, використовуючи лютий як базовий рівень. Але морські потоки продовжували зростати, значно знизившись лише за останні кілька тижнів.

Тепер доступність російської сирої нафти зменшилася разом із меншою кількістю барелів із Близького Сходу, знижки пропонується для поставок сирої нафти ESPO китайським покупцям з поставкою у вересні. У більш загальному плані зростання цін і зменшення дисконту порівняно з міжнародними контрольними показниками також робить російську сиру нафту менш привабливою для індійських нафтопереробників, чиї закупівлі скоротилися другий місяць у липні.

Потепління дозволяє росії використовувати коротший шлях уздовж свого північного узбережжя до Китаю. Щонайменше чотири танкери перевозять нафту Північним морським шляхом із портів Арктики та Балтики. Але залишається малоймовірним, що багато тіньового флоту застарілих танкерів, які використовуються для транспортування російської сирої нафти, зможуть скористатися цим маршрутом, який все ще потребує допомоги криголаму в деяких точках.