Морські ссавці потерпають від мікропластику
У морях навколо Великобританії майже не залишилося ссавців, у шлунку яких немає мікропластику, свідчать результати дослідження, опубліковані в професійному виданні Scientific Reports, повідомляє DW.
Науковці дослідили загалом організми 50 тварин - дельфінів, тюленів та китів, яких викинуло на британське узбережжя.
У всіх досліджених тваринах науковці виявили щонайменше одну частинку мікропластику, але в середньому на тварину доводилося по 5,5 частинки. За словами головної авторки дослідження Сари Нельмс, така кількість відносно низька.
Це пов'язано з тим що частинки пластику, очевидно, виводяться з травної системи морських ссавців природнім шляхом.
"Це шокуюче, але не дивно, що кожна тварина споживає пластик", - зазначає Сара Нельмс.
Мікропластиком вважають частинки діаметром менше п'яти міліметрів. 84 відсотки знайдених частинок мікропластику, за даними науковців, можуть походити з синтетичних волокон, таких як одяг, риболовні сітки чи зубні щітки. Інші фрагменти, ймовірно, походять з речей на зразок упаковок харчових продуктів чи пластикових пляшок.
При цьому зазначається, щоб зрозуміти можливий вплив мікропалстику чи хімікатів, що в ньому містяться, необхідні подальші дослідження. Тим часом науковці виявили можливий зв'язок між випадками смерті тварин та спожитою кількістю пластику. Так, у тварин, які померли від інфекційних захворювань, було дещо більше пластику в травній системі. Але остаточних висновків щодо цього спостереження вони поки зробити не можуть.
За словами дослідників, кити, дельфіни та тюлені часто є важливими індикаторами здоров'я екосистеми морів, особливо в контексті забруднення довкілля.
Нагадаємо, співробітники індонезійського національного парку і екоактивісти виявили в шлунку мертвого кита, тушу якого викинуло на берег, майже шість кілограмів виробів з пластику, включаючи стаканчики і шльопанці.
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