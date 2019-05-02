Морські ссавці потерпають від мікропластику

Чи може він призвести до смерті морських ссавців, дослідники роблять поки обережні висновки

За даними науковців, у морях навколо Великобританії майже не залишилося тварин, у травній системі яких немає мікропластику.

У морях навколо Великобританії майже не залишилося ссавців, у шлунку яких немає мікропластику, свідчать результати дослідження, опубліковані в професійному виданні Scientific Reports, повідомляє DW.

Науковці дослідили загалом організми 50 тварин - дельфінів, тюленів та китів, яких викинуло на британське узбережжя.

У всіх досліджених тваринах науковці виявили щонайменше одну частинку мікропластику, але в середньому на тварину доводилося по 5,5 частинки. За словами головної авторки дослідження Сари Нельмс, така кількість відносно низька.

Це пов'язано з тим що частинки пластику, очевидно, виводяться з травної системи морських ссавців природнім шляхом.

"Це шокуюче, але не дивно, що кожна тварина споживає пластик", - зазначає Сара Нельмс.

Мікропластиком вважають частинки діаметром менше п'яти міліметрів. 84 відсотки знайдених частинок мікропластику, за даними науковців, можуть походити з синтетичних волокон, таких як одяг, риболовні сітки чи зубні щітки. Інші фрагменти, ймовірно, походять з речей на зразок упаковок харчових продуктів чи пластикових пляшок.

При цьому зазначається, щоб зрозуміти можливий вплив мікропалстику чи хімікатів, що в ньому містяться, необхідні подальші дослідження. Тим часом науковці виявили можливий зв'язок між випадками смерті тварин та спожитою кількістю пластику. Так, у тварин, які померли від інфекційних захворювань, було дещо більше пластику в травній системі. Але остаточних висновків щодо цього спостереження вони поки зробити не можуть.

За словами дослідників, кити, дельфіни та тюлені часто є важливими індикаторами здоров'я екосистеми морів, особливо в контексті забруднення довкілля.

Нагадаємо, співробітники індонезійського національного парку і екоактивісти виявили в шлунку мертвого кита, тушу якого викинуло на берег, майже шість кілограмів виробів з пластику, включаючи стаканчики і шльопанці.