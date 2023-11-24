Станом на сьогодні 153 кораблі скористалися гуманітарним коридором в Чорному морі, встановленим Військово-морськими силами ЗСУ.

Загалом судна перпевезли більше 5,6 тонн зерна та інших вантажів.

Про це посол США в Україні Бріджит Брінк написала в X (Twitter).

"Станом на сьогодні 153 судна, що перевозять понад 5,6 млн метричних тонн зерна та інших вантажів, пройшли Чорноморським гуманітарним коридором України", - йдеться в дописі.

Брінк додала, що таким чином вдалося підтримати фермерів та інші підприємства в Україні й забезпечити продовольством та іншими товарами світ.

Разом з тим, речник кремля Дмитро Пєсков сьогодні не прокоментував ситуацію з оглядом суден в Чорному морі, які йдуть навігаційним коридором в порти України.

Коли журналісти спитали в речинка, чому все більше іноземних суден заходить в українські порти для завантаження зерна, то він відповів: "Це питання до Міноборони".

Ми також писали, що нещодавно стало відомо, як 24 лютого 2022 року росія планувала відрізати Україну від Чорного моря.