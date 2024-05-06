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Морський дрон ГУР уразив швидкісний катер росіян у Криму

06 травня 2024, 11:35
Морський дрон ГУР уразив швидкісний катер росіян у Криму
CNN
Вдалу операції реалізував морський дрон Магура V5.

Морськй дрон Головного управління розвідки уразив російський швидкісний катер у районі бухти Вузька тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в ГУР МОУ, успішну операції реалізували в ніч на 6 травня в районі бухти Вузька (район Чорноморське).

"Внаслідок операції ГУР у пункті базування морським дроном Магура V5 уражено швидкісний катер російських загарбників", - зазначає видання.

Морські дрони вперше атакували російський флот у жовтні 2022 року - тоді біля берегів тимчасово окупованого супротивником Криму в порту Севастополя було підбито два військові кораблі.

Катервійна в Україніморський дронросія-агресор

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