Морський експорт російської нафти різко обвалився – Bloomberg
03 серпня 2024, 17:53
Це призвело до загального зниження потоків морської нафти в усьому світі.
У липні 2024 року російський експорт сирої нафти з ключових західних портів впав до 19-місячного мінімуму. Це призвело до загального зниження потоків морської нафти в усьому світі.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані відстеження танкерів.
російський експорт, в основному флагманського сорту Urals, з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга, а також Новоросійська на Чорному морі минулого місяця впав майже до 1,8 мільйона барелів на день. Це порівняно з 2,2 мільйонами у червні.
Зазначається, що минулого місяця глобальні поставки впали приблизно на 586 000 барелів на день. Загальний потік до Китаю впав більш ніж на 1,4 мільйона барелів на день, що є найбільшим спостережуваним падінням цього року. Хоча цифри можуть змінитися, оскільки більше суден вказують свої кінцеві пункти призначення.
За словами журналістів, збільшення з боку провідних експортерів Саудівської Аравії та США допомогло компенсувати менші поставки з росії, Бразилії, Венесуели та Катару.
Водночас росія покращує виконання цільових показників видобутку в ОПЕК+ і спостерігає відновлення вітчизняної нафтопереробки. Водночас загальний експорт сирої нафти морем країни є найнижчим майже за рік, а поставки з балтійських портів – найнижчими з грудня 2022 року.