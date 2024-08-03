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Морський експорт російської нафти різко обвалився – Bloomberg

03 серпня 2024, 17:53
Морський експорт російської нафти різко обвалився – Bloomberg
Це призвело до загального зниження потоків морської нафти в усьому світі.
У липні 2024 року російський експорт сирої нафти з ключових західних портів впав до 19-місячного мінімуму. Це призвело до загального зниження потоків морської нафти в усьому світі.
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані відстеження танкерів.
 
російський експорт, в основному флагманського сорту Urals, з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга, а також Новоросійська на Чорному морі минулого місяця впав майже до 1,8 мільйона барелів на день. Це порівняно з 2,2 мільйонами у червні.
 
Зазначається, що минулого місяця глобальні поставки впали приблизно на 586 000 барелів на день. Загальний потік до Китаю впав більш ніж на 1,4 мільйона барелів на день, що є найбільшим спостережуваним падінням цього року. Хоча цифри можуть змінитися, оскільки більше суден вказують свої кінцеві пункти призначення.
 
За словами журналістів, збільшення з боку провідних експортерів Саудівської Аравії та США допомогло компенсувати менші поставки з росії, Бразилії, Венесуели та Катару.
 
Водночас росія покращує виконання цільових показників видобутку в ОПЕК+ і спостерігає відновлення вітчизняної нафтопереробки. Водночас загальний експорт сирої нафти морем країни є найнижчим майже за рік, а поставки з балтійських портів – найнижчими з грудня 2022 року.

 

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