Морський експорт російської нафти різко обвалився – Bloomberg

Це призвело до загального зниження потоків морської нафти в усьому світі.

У липні 2024 року російський експорт сирої нафти з ключових західних портів впав до 19-місячного мінімуму. Це призвело до загального зниження потоків морської нафти в усьому світі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані відстеження танкерів.

російський експорт, в основному флагманського сорту Urals, з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга, а також Новоросійська на Чорному морі минулого місяця впав майже до 1,8 мільйона барелів на день. Це порівняно з 2,2 мільйонами у червні.

Зазначається, що минулого місяця глобальні поставки впали приблизно на 586 000 барелів на день. Загальний потік до Китаю впав більш ніж на 1,4 мільйона барелів на день, що є найбільшим спостережуваним падінням цього року. Хоча цифри можуть змінитися, оскільки більше суден вказують свої кінцеві пункти призначення.