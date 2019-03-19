Москалькова зібралася до Києва на суд щодо Вишинського
"Вилітаю до Києва для участі в судовому засіданні у справі Вишинського", - повідомила Москалькова в своєму Instagram-каналі.
Омбудсмен РФ відзначає, що напередодні направила уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денисовій лист на захист прав Вишинського.
Москалькова зазначає, що останній "утримується в нелюдських умовах у Лук'янівському СІЗО Києва".
"За інформацією адвоката в його камері відсутня електрика й штучне освітлення, Кирил спить на простирадлі без матраца, подушки і ковдри. Ця ситуація не тільки не відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам утримання в пенітенціарних установах, а й згубно позначається на і так підірваному здоров'ы російського журналіста", - заявила омбудсмен РФ.
Раніше адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив, що його підзахисного 14 березня етапували з Херсона до Києва, оскільки 20 березня має відбутися засідання Касаційного кримінального суду Верховного суду України, який розгляне його скаргу на незаконність затримання.
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