Москалькова зібралася до Києва на суд щодо Вишинського

Москалькова зазначає, що Вишинський "утримується в нелюдських умовах у Лук'янівському СІЗО Києва"

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова намір прибути до Києва для участі в судовому засіданні у справі звинуваченого в державній зраді головного редактора видання "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

"Вилітаю до Києва для участі в судовому засіданні у справі Вишинського", - повідомила Москалькова в своєму Instagram-каналі.

Омбудсмен РФ відзначає, що напередодні направила уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денисовій лист на захист прав Вишинського.

Москалькова зазначає, що останній "утримується в нелюдських умовах у Лук'янівському СІЗО Києва".

"За інформацією адвоката в його камері відсутня електрика й штучне освітлення, Кирил спить на простирадлі без матраца, подушки і ковдри. Ця ситуація не тільки не відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам утримання в пенітенціарних установах, а й згубно позначається на і так підірваному здоров'ы російського журналіста", - заявила омбудсмен РФ.

Раніше адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив, що його підзахисного 14 березня етапували з Херсона до Києва, оскільки 20 березня має відбутися засідання Касаційного кримінального суду Верховного суду України, який розгляне його скаргу на незаконність затримання.