Московський фонд установить в Донецьку пам’ятник російському царю Миколі II

За рік фонд відродження та "Алея російської слави" встановили у Донецьку пам'ятники святителю Луці, Сергію Радонезькому та сину царя Миколи II Олексію

Московський фонд "Відродження» спільно з проєктом "Алея російської слави" встановить у окупованому Донецьку пам’ятник російському імператору Миколі Другому.

Пам’ятник планують встановити наприкінці серпня на початку вересня у Куйбишевському районі Донецька на території недобудованого храму у селищі Гірняк, повідомляє novosti.dn.uа.

За словами засновника фонду Михайла Блиннікова, встановити пам’ятник попросив протоієрей Свято-Володимирського храму Української православної церкви Московського патріархату Віктор Педченко.

За рік фонд відродження та "Алея російської слави" встановили у Донецьку пам'ятники святителю Луці, Сергію Радонезькому та сину царя Миколи II Олексію.

Блинніков зазначив, що у цьому посприяв митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ МП Ілларіон.

Автор проєкту "Алея російської слави", скульптор Михайло Мердюков заявив, що готовий безоплатно встановлювати в РФ та інших країнах пам’ятники тим, "хто прославив Росію".

Нагадаємо, що у селі Орловка (Мамашай) під Севастополем у ніч на 9 травня вандали розбили пам'ятник із іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.