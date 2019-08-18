Московський фонд установить в Донецьку пам’ятник російському царю Миколі II
Пам’ятник планують встановити наприкінці серпня на початку вересня у Куйбишевському районі Донецька на території недобудованого храму у селищі Гірняк, повідомляє novosti.dn.uа.
За словами засновника фонду Михайла Блиннікова, встановити пам’ятник попросив протоієрей Свято-Володимирського храму Української православної церкви Московського патріархату Віктор Педченко.
За рік фонд відродження та "Алея російської слави" встановили у Донецьку пам'ятники святителю Луці, Сергію Радонезькому та сину царя Миколи II Олексію.
Блинніков зазначив, що у цьому посприяв митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ МП Ілларіон.
Автор проєкту "Алея російської слави", скульптор Михайло Мердюков заявив, що готовий безоплатно встановлювати в РФ та інших країнах пам’ятники тим, "хто прославив Росію".
Нагадаємо, що у селі Орловка (Мамашай) під Севастополем у ніч на 9 травня вандали розбили пам'ятник із іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.
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