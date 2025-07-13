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москва готує новий наступ до кінця літа – Bild

13 липня 2025, 18:25
москва готує новий наступ до кінця літа – Bild
InformNapalm
Військові армії рф представлять план наступу "у другій половині літа".

Глава кремля Володимир путін ігнорує заклики до миру і посилюю обстріли українських міст. 

кремль також готує новий наступ до кінця літа, інформує BILD.

Удари стають усе частішими і жорстокими, а путін продовжує реалізовувати воєнні цілі, вимагаючи контролю над чотирма українськими областями, Кримом. 

Він також диктує умови для миру - виключення членства в НАТО та обмеження чисельності української армії.

Презилент рф також користується тим, що суспільний інтерес до України у світі зменшився на четвертому році війни, тому українці зазнають постійних обстрілів, вдень і вночі.

росія шукає підтримки для можливих подальших хвиль атак і міністр закордонних справ пф Лавров "високо оцінює героїчну підтримку північнокорейських солдатів" під час свого візиту до КНДР.

Крім того, військові армії рф особисто кажуть путіну про готовність до нової фази війни і представили план наступу "у другій половині літа", тому очікується, що наступ пошириться не лише на окуповані Донеччину, Луганщину, Запоріжжя та Херсонщину, а й за їхні межі.

Видання пише, що для вивільнення російських військ із прикордонної служби планується передати їх функції північнокорейським військовим. Ідеться про 30 тисяч солдатів, підготовку яких узгодив режим Кім Чен Ина. 

До того щодо планів надіслати додаткових північнокорейських військових повідомляв і сам диктатор Північної Кореї.

Журналісти зазначають, що обстріли українських міст тривають практично безперервно.

 
війнанаступ

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