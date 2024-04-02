москва готується прийняти президента Венесуели на вищому рівні – Reuters

Нині узгоджують дату візиту Ніколаса Мадуро до росії.

Президент Венесуели Мадуро готується відвідати москву, якій Каракас надає дипломатичну підтримку її війні проти Україні.



Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що це є ознакою продовження тісних зв’язків між двома основними нафтовидобувними країнами, які мають розбіжності зі Сполученими Штатами.



Прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит перебуває на високому рівні підготовки, і що залишилося лише узгодити дату.