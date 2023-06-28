москва нарощує використання дешевих дронів-камікадзе, які здатні знищувати техніку – Reuters

Міністерство оборони росії заохочує збільшення виробництва "Ланцета" як дешевого способу вразити дороге західне обладнання, передане Україні для її контрнаступу.

російські війська стали значно активніше використовувати баражуючі боєприпаси "Ланцет" на лінії фронту. Вони стають все більш серйозною проблемою для українських військ.

Про це пише Reuters.

Так, українські військовослужбовці з чотирьох різних артилерійських розрахунків у розмовах з кореспондентом агентства назвали "Ланцети" однією з головних загроз, з якими вони зіткнулися на полі бою. Причому частота використання росіянами цих дронів помітно збільшилася в останні місяці.

"Раніше, навесні, вони не використовували "Ланцети" так часто, як зараз", — заявив виданню артилерист з позивним "Док", що воює недалеко від Авдіївки.

Як розповів виданню старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт, Міністерство оборони росії заохочує збільшення виробництва "Ланцета" як дешевого способу вразити дороге західне обладнання, передане Україні для її контрнаступу.

Він зазначив, що вартість такого дрона-камікадзе становить близько 35 тисяч доларів, тоді як вартість однієї ракети зенітно-ракетного комплексу С-300 – кілька сотень тисяч доларів. Танк Leopard 2 коштує кілька мільйонів доларів.

За словами Бендетта, російське провоєнне співтовариство вкрай незадоволене тим, що Інтернет наповнений відеороликами, де українці за допомогою своїх дронів-камікадзе знищують російську техніку. Тому російський оборонний сектор зараз дуже стурбований тим, щоб створити конкуруючий наратив.

Причому російські війська зараз, вочевидь, копіюють раніше використовувану українцями тактику виманювання важливих цілей на більш відкриті позиції, перш ніж вразити їх баражуючими боєприпасами.

Радник Міністра оборони України Юрій Сак визнав, що все більш активне використання росіянами "Ланцетів" створює труднощі.

Ракетним системам ППО важко боротися з повільними і низьколітаючими "Ланцетами". За словами Сака, металеві сітки або клітки навколо техніки здатні допомогти обмежити шкоду, але найкращий захист — це автоматичні протибеспілотні гармати з радарами, а також системи радіоелектронної боротьби, які Україна просить у союзників.