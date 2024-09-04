москва посилює ядерні загрози, поки Україна стирає червоні лінії росії – ЗМІ

Захід наближає ядерну війну, прогинаючись під загрози рф.

Днями кремль оголосив про зміну ядерної доктрини, аби ввести фактор страху і послати недвозначний сигнал стримування союзникам України.

Про це пише пише міжнародна організація Atlantic Council.

На початку тижня москва оголосила про плани щодо перегляду своєї ядерної доктрини і менш ніж за місяць після того, як вторгнення України в рф стало явним знущанням над частими ядерними погрозами москви.

Від самого початку повномасштабне вторгнення рф в Україну путін "брязкав ядерною зброєю" в явній спробі підірвати західну підтримку України.

"Використання росією ядерного шантажу було нерозважливим, проте вельми ефективним проти не схильних до ризику західних лідерів... Фактично, здатність путіна залякувати Захід, можливо, стала його найбільшим успіхом за всю війну", - зазначає видання.

Проте, хоч ядерне брязкання зброєю кремля явно спрацювало проти Заходу, воно мало набагато менший вплив на Україну і протягом усієї війни Київ неодноразово демонстрував готовність розпізнати блеф путіна і майже повну відсутність занепокоєння з приводу "червоних ліній" рф.

Але найсерйознішого удару по репутації ядерних загроз кремля завдало ЗСУ наступом на Курську область рф.

"Вторгнувшись у росію, Україна перетнула найчервонішу з усіх російських червоних ліній, але путін знову вирішив не загострювати ситуацію. Замість того щоб розв'язати ядерний Армагеддон, він активно намагався применшити значення вторгнення України",- вважають аналітики.

Слабка реакція путіна на українське вторгнення в рф не залишилася непоміченою.

Президент України Володимир Зеленський використовуючи цю слабку відповідь, закликав до скасування всіх обмежень на використання західної зброї на території рф.

Чиновники у кремлі певно усвідомлюють, що вторгнення України в росію зробило їхні ядерні погрози все більш порожніми, а це, безумовно, пояснює їхній нинішній інтерес до перегляду ядерної доктрини росії.

Видання зазначає, що не зрозуміло, якої форми можуть набути ці зміни, але можна з упевненістю припустити, що їхньою метою буде знову запровадити фактор страху і послати недвозначний сигнал стримування союзникам України. І якщо Захід "прогнеться" під ядерні загрози росії, наслідки можуть бути катастрофічними.

"Якщо західні лідери дозволять ядерним погрозам путіна увінчатися успіхом в Україні, він неминуче застосує ту саму тактику проти інших жертв. Це надихне інші авторитарні режими. Тим часом інші помітять бездіяльність Заходу і дійдуть висновку, що вони більше не в безпеці без власної ядерної зброї. Протягом кількох коротких років світ може зіткнутися з гонкою ядерних озброєнь, яка зведе нанівець десятиліття прогресу в галузі нерозповсюдження і відкриє небезпечну нову еру міжнародних відносин, де перспектива ядерної війни більше не буде немислимою", - пишуть в Atlantic Council.