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москва розірвала договір оренди землі з українським посольством – МЗС рф

11 лютого 2024, 13:43
москва розірвала договір оренди землі з українським посольством – МЗС рф
Фото: з вільних джерел
У 2023 році Київська міськрада розірвала аналогічний договір із рф.

Департамент міського майна москви за ініціативою МЗС рф розірвав договори оренди земельної ділянки, надану під розміщення посольства України в російській столиці.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ рф.

Столичний департамент ухвалив рішення розірвати договір оренди, хоча саме посольство не функціонує з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У коментарі було сказано, що рішення ухвалили за принципом взаємності, оскільки у квітні 2023 року аналогічні кроки зробила Київська міськрада, коли розірвала договір оренди на землю, де розташовувався комплекс будівель посольства росії в Україні. Водночас рф 1998 року орендувала цю земельну ділянку на 49 років за символічну плату — 49 грн.

"Департаментом міського майна міста москви було також ухвалено рішення припинити договори оренди на земельні ділянки, надані під розміщення посольства України", — зазначила  представниця МЗС Марія Захарова.

Водночас вона додала, що будь-які подібні ворожі кроки української влади "не залишаться без адекватної відповіді росії".

земляорендадоговірвійна в Україніросія окупанти

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