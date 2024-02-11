москва розірвала договір оренди землі з українським посольством – МЗС рф
Департамент міського майна москви за ініціативою МЗС рф розірвав договори оренди земельної ділянки, надану під розміщення посольства України в російській столиці.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ рф.
Столичний департамент ухвалив рішення розірвати договір оренди, хоча саме посольство не функціонує з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.
У коментарі було сказано, що рішення ухвалили за принципом взаємності, оскільки у квітні 2023 року аналогічні кроки зробила Київська міськрада, коли розірвала договір оренди на землю, де розташовувався комплекс будівель посольства росії в Україні. Водночас рф 1998 року орендувала цю земельну ділянку на 49 років за символічну плату — 49 грн.
"Департаментом міського майна міста москви було також ухвалено рішення припинити договори оренди на земельні ділянки, надані під розміщення посольства України", — зазначила представниця МЗС Марія Захарова.
Водночас вона додала, що будь-які подібні ворожі кроки української влади "не залишаться без адекватної відповіді росії".