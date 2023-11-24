росія та Китай ведуть таємні переговори про будівництво підводного тунелю з рф до Криму – WP

Журналісти отримали від українських спецслужб копії електронних листів, які свідчать що китайська корпорація CRCC готова взяти участь в проєкті.

Через українські атаки на Кримський міст російські та китайські бізнесмени, які повʼязані з урядом, обговорюють плани будівництва підводного тунелю для зʼєднання рф з українським Кримом.

Про це повідомляє The Washington Post.

Згідно з перехопленнями українських спецслужб, які отримали журналісти, переговори між Китаєм та рф відбулися наприкінці жовтня. Вони спровоковані струбованістю окупантів щодо безпеки Кримського мосту, який служив ключовим логістичним вузлом для ЗС рф, але вже двічі був атакований Україною. Міст залишається вразливою воєнною ціллю.

Зазначається, що переговори підкреслюють рішучість рф зберегти свій контроль над Кримом, який був незаконно анексований у 2014 році, а також залежність москви від Пекіну, як джерела глобальної підтримки.

Потенційне будівництво тунелю зіткнеться з величезними перешкодами, кажуть інженери та офіційні особи США. Роботи таких масштабів коштуватимуть мільярди доларів й триватимуть роками. До того ж ніхто не будував таких проєктів у зоні бойових дій. Також проєкт створить значні політичні та фінансові ризики для Китаю, який не визнав анексію Криму. До того ж китайські компанії ризикують потрапити під економічні санкції США та ЄС.

Попри це в копіях електронних документів йдеться про те, що одна з найбільших будівельних компаній КНР CRCC готова приєднатись до проєкту. Листа надали українські чиновники, які сподіваються викрити проєкт й потенційну участь Китаю. Журналісти отримали додаткову інформацію, яка підтверджує українські документи.

Китайська залізнична будівельна корпорація CRCC готова забезпечити будівництво залізничних та дорожніх обʼєктів будь-якої складності в "Кримському регіоні". Автори відзначають, що CRCC — це державна компанія КНР, яка побудувала велику залізничну та автомобільну мережу в Китаї. Вона також має значні звʼязки з рф, зокрема CRCC брали участь в розширені Московського метро. Китайська компанія відмовилась надавати будь-які коментарі. Також відмовився від коментарів Георгій Мурадов, який позначається як постійний представник окупаційної адміністрації Криму при президенті рф.

російській бізнесмен Володимир Калюжний, якого в документах називають гендиректором консорціуму, назвав повідомлення "гарячкуватим", а потім відмовився продовжувати розмову з "ворожим ЗМІ".

Електронні листи також розкривають спроби Китаю зберегти секретність. В одному наголошується, що CRCC братиме участь лише за умови "суворого забезпечення повної конфіденційності". Також назву компанії буде замінено на неафілійовану юридичну особу. В іншому електронному листі згадується китайський банк, який готовий "конвертувати свої доларові кошти в рублі для їх переказу до Криму для фінансування проєктів".

"Було б дивно, щоб або консорціум великих фірм КНР, або уряд підтримали такий проєкт. Здається, цей проєкт є досить легкою мішенню для українців", — сказав американський чиновник, який займається політикою санкцій.

Також експерти вважають, що Кримський тунель навряд рф зможе побудувати до завершення війни. Але технічно побудувати тунель можливо, Китай має обладнання й досвід. Проте роботи триватимуть роками, наприклад тунель між Данією та Нідерландами коштував понад 8 млрд доларів й будувався 8 років.