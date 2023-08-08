"москва веде війну не проти України" – Подоляк

рф шукає болючі точки у різних країнах світу.

Події, які відбуваються зараз у Центральній Африці, є частиною загальної стратегії росії з дестабілізації ситуації у світі.

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Кожен конфлікт має органічну передумову, але неможливо не помічати, що за ним стирчать вуха москви, яка інвестує в розбурхання вогню. москва веде війну не проти України, а проти глобального світового безпекового порядку", - наголосив радник ОП.

Він переконаний, що будь-яка спроба вмиротворити агресора, щоб забезпечити колишній баланс сил, лише посилить його апетити та зневажливу поведінку.

"Що агресор дійсно поважає, так це мову сили. Сила – політична рішучість і збільшення пакетів зброї", - резюмував Подоляк.