москва відкинула строки Трампа для завершення війни – ISW

Водночас кремль демонструє наміри продовжувати війну.

кремлівські чиновники відкрито відкинули встановлений Дональдом Трампом строк для укладення мирної угоди з Україною та демонструють зацікавленість у затягуванні війни.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики звернули увагу на заяву заступника голови Ради безпеки рф Дмитра Медведєва, який заявив, що Трамп «не має права диктувати» терміни переговорів, і що війна закінчиться лише після досягнення росією її "воєнних цілей".

Також у звіті цитуються слова речника Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що росія не припинить бойових дій, оскільки "захищає свої інтереси". При цьому Пєсков визнав, що наразі спостерігається уповільнення процесу нормалізації відносин між рф та США, хоча Москва «залишається зацікавленою» в діалозі.

Пєсков додав, що для прогресу необхідні "імпульси" з обох сторін. Речник кремля також сказав, що нинішній стан російсько-американських відносин перешкоджає процесу переговорів щодо продовження дії нового Договору СНО-ІІІ.

Експерти ISW зауважили, що раніше Кремль обіцяв стимули, які не були пов’язані з війною в Україні, такі як двосторонні переговори про контроль над озброєннями та економічні проєкти, щоб домогтися від США поступок щодо війни в Україні.

Заяви Пєскова про погіршення російсько-українських відносин і новий Договір СНО-ІІІ, ймовірно, є частиною зусиль, спрямованих на те, аби змусити Трампа відмовитися від свого терміну для рф щодо укладення мирної угоди з Україною заради нормалізації двосторонніх відносин та розширення співпраці між США та рф, йдеться у звіті.

"ISW продовжує вважати, що москва не зацікавлена у переговорах про припинення війни, а навпаки, намагається затягнути війну в Україні, щоб отримати додаткові переваги на полі бою", – підсумували в Інституті.