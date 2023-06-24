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москва ввела режим контртерористичної операції

24 червня 2023, 13:13
москва ввела режим контртерористичної операції
Фото: Reuters
Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що на території міста ввели режим контртерористичної операції.

Про це заявив Собянін в Telegram-каналі.

"У зв'язку з інформацією, що надходить, у Москві проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Введено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів. Прошу поставитися з розумінням до вжитих заходів", йдеться в дописі.

Губернатор Воробйов також повідомив про посилені заходи безпеки у Московській області.

"У Московській області посилено заходи безпеки, ситуація контролюється правоохоронними органами і ФСБ. Проводяться антитерористичні заходи. Можливі додаткові перевірки на дорогах на південному напрямку, у зв'язку з цим прошу за можливості утриматися від поїздок особистим транспортом на півдні Московської області, насамперед за межі регіону", - заявив Воробйов.

В Москві скасовано раніше оголошені масові заходи. 

Мер подякував жителям "за розуміння і спокійне ставлення до того, що відбувається".

МоскваКТОконтртерористична операція

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