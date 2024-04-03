москва випереджає союзників України в гонці за боєприпасами – Bloomberg

Союзники Зеленського стикаються із затримками у постачанні критично важливих снарядів, тоді коли росія випереджає Україну у співвідношенні сім до одного на полі бою.

Про це йдеться в статті агенції Bloomberg.

Видання, посилаючись на офіційних представників країн-союзників пише, що Україна та її союзники програють перегони за боєприпасами, потрібними для відбиття російських атак. Потік західної військової допомоги Києву різко скоротився.

Деякі українські гармати роблять лише один постріл на день, аби зберегти запаси боєприпасів, які зменшуються.

Це змусило союзників докладати зусиль, аби підтримати постачання в Україну, шукаючи снаряди по всьому світу, але оскільки ці ініціативи повільно розвиваються, незрозуміло, чи дадуть вони достатній результат у короткостроковій перспективі, щоб утримати лінію фронту стабільною.

"Ми не можемо гаяти часу. Довгострокові зобов'язання важливі, але це також факт війни, що сторона, яка має найбільше боєприпасів, переможе", – сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас в електронному листі агентству.

Міністерство оборони Естонії вважає, що цього року росія виготовить або відремонтує близько 4,5 мільйонів снарядів і це на додаток до боєприпасів, які вона отримує з Північної Кореї та Ірану.

Цього року ЄС планує виробити 1,4 мільйона снарядів і 2 мільйони наступного року. США працюють над виробництвом 1,2 мільйона снарядів до кінця 2025 року, але ці зусилля також залежать від ухвалення Конгресом пакету допомоги. Європейські фірми співпрацюють з українськими для збільшення внутрішнього виробництва, але і тут потрібен час для того, щоб ці зусилля мали результат.

За словами посадовців, знайомих із ситуацією на полі бою, Україна не обов'язково повинна зрівнятися з рф у кількості снарядів, адже сучасні системи озброєння, які вона використовує, є більш точними, ніж російські.

За словами одного з них, навіть підвищення українського показника до трьох снарядів на кожні сім, випущених росією, суттєво вплинуло б на ситуацію.

Коли американське і європейське виробництво збільшиться в кінці цього і в наступному році, поставки Києву мають стабілізуватися, але головною проблемою зменшення часу.

Замовлення європейських компаній уже повні на наступний рік чи два, мету ЄС – відправити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня цього року – довелося відкласти аж до кінця року. Від початку встановлення цілі рік тому було відправлено лише половину цієї кількості, пишуть журналісти.

Естонія взяла на себе зобов'язання витратити 0,25% свого ВВП на допомогу Україні і закликає інші європейські країни також витрачати більше і вивчити можливість спільних запозичень для стимулювання оборонної промисловості континенту. Очолюваний Чехією план закупівлі сотень тисяч снарядів, у тому числі за межами ЄС, має почати приносити результати в червні.

"Але такі великі країни, як Франція та Іспанія, ще не взяли на себе жодних фінансових зобов'язань щодо чеського плану, незважаючи на те, що на словах підтримали його. А члени ЄС все ще обговорюють законність плану використання прибутків, отриманих від заморожених російських активів, для купівлі зброї", – написано у статті.

Преговори між Японією і Британією щодо купівлі боєприпасів також, схоже, зайшли в глухий кут, а Бразилія відхилила прохання союзників про постачання боєприпасів Києву.

"Ми знаємо, що російська військова промисловість працює в три зміни, а поставки Україні швидко скорочуються. Без нашої підтримки ця війна також може бути програна", - сказала прем'єр-міністр Естонії.

Союзники президента Володимира Зеленського все більше стурбовані тим, що літній наступ росіян може прорвати оборону України.

Війська рф випускають в сім разів більше снарядів і це вдвічі більш ніж було в січні, коли Київ попередив союзників, що про перевагу рф втричі.

Дефіцит зберігається попри на зростаюче усвідомлення західними лідерами ціни зволікання. Вони знають, що захищати територію НАТО буде дорожче, якщо кремль зробить значне просування вглиб України.

Саме тому європейські союзники України шукають боєприпаси по всьому світу після багатомісячних суперечок про те, чи можна використовувати кошти ЄС для закупівель з-за кордону. Питання нестачі боєприпасів і ризику російського наступу, ймовірно, постануть на порядку денному, коли міністри закордонних справ країн-альянсу зберуться в середу в Брюсселі, щоб відзначити 75-ту річницю з дня заснування НАТО.

Володимир Зеленський також заявив, що без певної допомоги київські війська будуть змушені відступити і віддати територіальні здобутки президенту рф путіну, який потім може націлитися на великі міста.