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москва залучить інженерні війська Лаосу для розмінування Курщини

05 липня 2025, 15:17
москва залучить інженерні війська Лаосу для розмінування Курщини
iakursk.ru
Перша партія складаиметься з 50 військовослужбовців-саперів.

Уряд рф втягуючи міжнародних партнерів у війну проти України, залучить зведений загін інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій у Курській області.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України написало на Facebook-сторінці.

"кремль намагається втягнути Лаос в агресію проти України. На тлі значних бойових втрат та поступового виснаження ресурсів російське військово-політичне керівництво шукає можливості для продовження агресивної війни проти України", - йдеться у постиі.

Також подібне масове залучення найманців з Африки, Азії і підрозділів КНДР, москва опрацьовує можливість втягнення у війну партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях.

Тепер  на черзі Лаос,адже кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій у Курській області.

Попри значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до рф до 50 військовослужбовців-саперів та сприяти розмінуванню Курщини.

Також Лаос надає безоплатну допомогу рф шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених російських військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

В той же час, росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України, додали в ГУР.

 

війнаКурщина

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