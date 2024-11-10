москву атакували 32 дрони

В аэропортах столиці ввели план "Ковёр".

Вранці неділі мер москви Сергій Собянін заяив про атаку 32 безпілотників на столицю рф.

Про це очільник міста написав в Telegram-каналі.

Собянін написав, що російські сили ППО в Раменському міському окрузі нібито відбили атаку двох безпілотників, що летіли на москву і додав, що збито ще два безпілотники.

Разом з тим, російські ЗМІ повідомили про план "Ковёр", який запровадили в московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" через загрозу атаки БПЛА.

Наразі кілька рейсів, які летять до москви, перебувають у зоні очікування, ще кілька затримано.

Атака безпілотників тривала до 9 ранку.

Мер столиці повідомив про "32 збитих безпілотників", які летіли на москву.

Поки що про постраждалих або руйнування інформації немає.

В той же час росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників.