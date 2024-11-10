Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

москву атакували 32 дрони

10 листопада 2024, 10:23
москву атакували 32 дрони
Фото: Укрінформ
В аэропортах столиці ввели план "Ковёр".

Вранці неділі мер москви Сергій Собянін заяив про атаку 32 безпілотників на столицю рф. 

Про це очільник міста написав в Telegram-каналі. 

Собянін написав, що російські сили ППО в Раменському міському окрузі нібито відбили атаку двох безпілотників, що летіли на москву і додав, що збито ще  два безпілотники.

Разом з тим, російські ЗМІ повідомили про план "Ковёр", який запровадили в московських аеропортах "Внуково" і "Домодєдово" через загрозу атаки БПЛА. 

Наразі кілька рейсів, які летять до москви, перебувають у зоні очікування, ще кілька затримано.

Атака безпілотників тривала до 9 ранку.

Мер столиці повідомив про "32 збитих безпілотників", які летіли на москву.

Поки що про постраждалих або руйнування інформації немає.

В той же час росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників.

 

Москвавійна в Україні

Останні матеріали

Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється