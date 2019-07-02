Мосміськсуд підтвердив арешт українських моряків

Московський міський суд відхилив скарги на продовження термінів арешту до 24 квітня чотирьом українським морякам, захопленим у полон у Чорному морі в листопаді 2018 року.

"Постанову Лефортовського суду Москви, якою Андрію Шевченку, Богдану Головашу, Сергію Попову та Володимиру Терещенку продовжено терміни утримання до 24 квітня 2019 року, залишено без зміни", - повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу суду.

"Військовополонених доправили в суд. За клопотанням слідства засідання пройшло в закритому режимі. Суд відмовився долучити копію резолюції ПАРЄ. Скарги були залишені без задоволення. Тактичне завдання з оскарження продовження запобіжного заходу виконано - необхідні процедури для звернення до ЄСПЛ пройдено", - написав адвокат моряків Микола Полозов.

Адвокати ще 20 українських моряків також подали скарги на рішення Лефортовського суду, їхні клопотання розглядатимуть в інші дні. Точні дати засідань не оголошені.

Як відомо, Лефортовський суд Москви продовжив термін тримання під вартою всім 24-ом українським морякам, захопленим Росією в Керченській протоці 25 листопада. Останнім чотирьом морякам продовжили запобіжні заходи 16 січня.