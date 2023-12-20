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ПОЛІТИКА

Мовна провокація: Як український дипломат викликав реакцію росії на Генасамблеї ООН

20 грудня 2023, 20:21
Мовна провокація: Як український дипломат викликав реакцію росії на Генасамблеї ООН
Фото: ukrinform.ua
Сторону рф зачепило те, що український дипломат проголосив промову іспанською.

Виступаючи на Генасамблеї ООН перед голосуванням за проєкт резолюції про російську окупацію Криму, постпред України Сергій Кислиця виголосив промову іспанською. Це не залишилося без уваги російської сторони, представниця якої заявила, що дипломат "готовий виступати будь-якою мовою, аби не російською, щоб уникнути репресій із боку свого уряду".

 У відповідь Кислиця у дописі на своїй сторінці у соцмережі Х порівняв представницю країни-агресора з головною героїнею фільму "Жінки на межі нервового зриву" іспанця Педро Альмодовара.

"Десь так на межі зриву була сьогодні засланка москви у Генеральній Асамблеї ООН після того, як я виступив іспанською перед голосуванням по проєкту "Кримської" резолюції", - написав Кислиця.

Раніше Кислиця повідомляв, що між союзниками не йде мова щодо виключення росії з Радбезу ООН. Він додав, що будь-яке реформування організації можливе лише в разі згоди постійних членів Ради безпеки. За його словами, "з різних причин" не готові зараз обговорювати питання про перебування росії в ООН й інші партнери України, зокрема Центральна і Східна Європа, які безумовно засуджують москву.

Кислиця зауважив, що навіть у разі теоретичного виключення росії з ООН Організація не матиме інструментів, аби примусити москву виконувати свої рішення.

Генасамблея ООНКислиця

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