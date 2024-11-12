Мовний закон Словаччини може погіршити стосунки з Будапештом – Politico

Схожий скандал між країнами був у 2009 році.

Словаччина хоче внести поправку до мовного закону, яка обмежить використання мов національних меншин, зокрема угорської. Це може зіпсувати переважно хороші відносини Братислави та Будапешта.

Про це пише Politico.

Як зазначають місцеві ЗМІ, нове законодавство Словаччини заборонятиме використання мов національних меншин у громадському транспорті, на пошті та у меню ресторанів. Штрафи за недотримання закону підвищать одразу у 20 разів — до 15 тисяч євро.

З критикою закону виступають у словацькій опозиції з партії "Свобода та солідарність" (SaS) та у політсилі "Угорський альянс". Там вважають, що закон зашкодить туризму, знизить конкурентоспроможність країни та призведе до критики Євросоюзу. Останніми роками Рада Європи критикувала Братиславу за обмеження прав угорської меншини.