ЗДОРОВ'Я НОВИНИСвяткувати весілля можна, якщо люди дотримуватимуться обмежувальних заходів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МОЗ дає добро на святкування весіль
"Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів"
Фото: planeta-kino.com.ua
Про це на брифінгу 12 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів. А саме, це і соціальна дистанція по можливості – розумію, що це весілля, користування антисептиками та інші заходи, про які ми неодноразово говорили", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 06 2020 12:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 12 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 11 червня
- ВІДЕО Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 10 червня
- Як дивитися новини про COVID - 19
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
No articles