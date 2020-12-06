МОЗ дає добро на святкування весіль "Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів"

Святкувати весілля можна, якщо люди дотримуватимуться обмежувальних заходів.

Фото: planeta-kino.com.ua

Про це на брифінгу 12 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів. А саме, це і соціальна дистанція по можливості – розумію, що це весілля, користування антисептиками та інші заходи, про які ми неодноразово говорили", - зазначив Степанов. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 12 червня в Україні 29753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13567 пацієнтів одужало.

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