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МОЗ інформує

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні втричі збільшено кількість тестувань на коронавірус, щоб максимально виявляти інфікованих.
МОЗ інформує Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні втричі збільшено кількість тестувань на коронавірус, щоб максимально виявляти інфікованих.

→ Вже зараз щодня методом ПЛР тестують від 2,5 до 3 тисяч осіб.

→ Раніше в Україні проводили до 1 тисяч тестів на коронавірус на добу.

→ За новим алгоритмом в Україні тестують всіх пацієнтів, у яких є запалення легень, та всіх контактних осіб. 

Всі ці дії спрямовані на те, щоб максимально виявляти хворобу і вживати відповідних заходів.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ України "Коронавірус_інфо".

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13 04 2020 17:58
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