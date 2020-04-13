МОЗ інформує

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні втричі збільшено кількість тестувань на коронавірус, щоб максимально виявляти інфікованих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні втричі збільшено кількість тестувань на коронавірус, щоб максимально виявляти інфікованих.

→ Вже зараз щодня методом ПЛР тестують від 2,5 до 3 тисяч осіб.

→ Раніше в Україні проводили до 1 тисяч тестів на коронавірус на добу.

→ За новим алгоритмом в Україні тестують всіх пацієнтів, у яких є запалення легень, та всіх контактних осіб.

Всі ці дії спрямовані на те, щоб максимально виявляти хворобу і вживати відповідних заходів.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ України "Коронавірус_інфо".