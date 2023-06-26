МОЗ спростовує фейк про спалахи холери в Україні

У відомстві назвали фейком та частиною ворожої ІПСО таку інформацію.

Станом на 26 червня на територіях Херсонської, Миколаївської, Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України.

МОЗ назвало фейком інформацію про начебто спалах холери в областях, які постраждали від сильних паводків внаслідок підриву Каховської ГЕС. У відомстві наголошують, що такі повідомлення зловмисники адресно розсилають користувачам через різні месенджери.

"На територіях вищезгаданих областей на базі Центрів контролю та профілактики хвороб сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози. Вздовж річища Дніпра та вздовж морського узбережжя щоденно проводиться моніторинг води поверхневих водойм. Наразі найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано в Одеській області", – розповіли в міністерстві.

Разом із тим фахівці МОЗ нагадали, що купатися чи використовувати таку воду для обробки харчових продуктів або господарських цілей не можна. Крім того, заборонено вилов та вживання риби із забруднених водойм.