Можлива війна рф з НАТО – міністр оборони Німеччини

Пісторіус закликав німецькі Збройні сили бути готовими.

Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та країною-агресоркою росією можливе за п'ять-вісім років.

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

З його слів, наразі не вважає імовірним напад російської федерації. Втім, схильний довіряти заявам експертам про те, що, можливо, війна може розгорнутися у найближчі п'ять-вісім років.

"Ми чуємо погрози з кремля майже щодня, останнім часом знову на адресу наших друзів у країнах Балтії. Тому ми маємо враховувати, що одного разу росія може напасти навіть на країну НАТО", – сказав глава Міноборони.

Пісторіус також зауважив, що своєю заявою хоче "розбудити суспільство" та закликати Збройні сили Німеччини бути готовими до такого сценарію.