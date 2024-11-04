Можливе повернення Трампа загрожує дестабілізацією в Європі та підсилює путіна – Politico

Водночас європейські ультраправі лідери, такі як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, сприймуть перемогу Трампа як підтвердження своїх позицій.

Напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах, високопосадовці в європейських столицях намагаються підготуватися до повернення Дональда Трампа в Білий дім. Політичні аналітики та соціологи, які працюють на уряди по всьому континенту, все частіше вважають, що колишній президент-республіканець готовий до одного з найбільш вражаючих повернень в історії.

Повернення головного дезорганізатора підбадьорить російського президента владіміра путіна, потенційно спровокує руйнівну торговельну війну і розпалить політичні розбіжності по всьому континенту.

Про це пише Politico.

"Другий термін Дональда Трампа був би іншим. Трамп тепер усвідомлює, хто завдав йому шкоди як на міжнародній арені, так і в країні, і разом зі своєю командою розробив плани, як "поставити їх на місце"", — зазначив Леслі Вінджамурі, директор програми США в аналітичному центрі Chatham House.

Politico повідомляє, що європейське лідерство значною мірою відсутнє. Канцлер Німеччини Олаф Шольц ледве утримує свою коаліцію, а президент Франції Еммануель Макрон перетворився на другорядну фігуру завдяки знахабнілим ультраправим.

"Проблема полягає в тому, що європейські лідери, в тому числі у Франції, протягом останніх двох років наполягають на необхідності посилення своїх збройних сил. І все ж, окрім Польщі, мало хто дійшов до реальних кроків", — пише Politico.