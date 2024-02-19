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ПОЛІТИКА

Можливі 20 мільйонів українців емігрують, якщо путін переможе в Україні – Forbes

19 лютого 2024, 20:31
Можливі 20 мільйонів українців емігрують, якщо путін переможе в Україні – Forbes
Мексиканські біженці
Програш України обійдеться світу значно дорожче, ніж належна підтримка.

Цього тижня буде друга річниця вторгнення росії в Україну. З 24 лютого 2022 року понад шість мільйонів українців покинули свою країну, і понад 270 тисяч з них легально мігрували до Америки.

Про це повідомляє Forbes.

Судячи з того, що зараз відбувається у Вашингтоні, ця міграція була лише прелюдією до того, що буде далі. Це тому, що минулого тижня нинішній спікер Палати представників Майк Джонсон не зміг розглянути законопроєкт про допомогу Україні у Палаті представників і замість цього оголосив перерву в роботі палати до 28 лютого. Таке рішення стало новим визначальним моментом у провалі американського лідерства.

"Щойно Палата представників повернеться до роботи, бюджетний тиск і терміни стануть пріоритетом, оскільки законодавці намагатимуться вкластися у березневий дедлайн. Це витіснить тему України з порядку денного Конгресу, яка врешті-решт зникне з поля зору", — повідомляє Forbes.

Деякі спостерігачі вважають, що саме цього від самого початку прагнули колишній президент Дональд Трамп і Майк Джонсон, спікер Палати представників. Попри палкі заяви президента Байдена про підтримку України та запевнення віце-президента Гарріса в Мюнхені, Палата представників гальмує процес (ред. — виділення грошей Україні).

Деякі американські лідери, зокрема республіканці з партії "Зробимо Америку знову великою" (MAGA), вважають, що, хоча війна і шкодить Україні, ця країна знаходиться далеко від американських берегів, і США мають більш нагальні пріоритети вдома, на південному кордоні. Дійсно, нещодавні опитування показують, що майже половина американців вважають, що США вже витрачають занадто багато на Україну. І це при тому, що 90% цих грошей витрачаються в самій Америці. Зрештою, на їхню думку, НАТО і Європа все ще допомагають, як і повинні.

Паралель з нинішнім керівництвом путіна в росії, його діями в Сирії, вторгненням в Молдову і Грузію, захопленням Криму, 10-річною війною на Донбасі й вторгненням на решту території України в останні два роки пояснює, чому залишати Україну наодинці з російським наступом в цей час — це жахлива помилка. Понад 50 мільйонів людей загинули в результаті Другої світової війни. Що чекає на нас у нинішньому сценарії?

Розвиток подій в Європі надто передбачуваний. Якщо путін захопить усю Україну, він нападе на країни Балтії — нібито щоб захистити російські меншини, а потім на Польщу. І він про це вже говорив, стверджує видання.

"Враховуючи, що шість мільйонів людей покинули Україну, а вісім мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами з початку вторгнення, достовірні оцінки показують, що в разі перемоги

"Незважаючи на те, що думають республіканці MAGA, переобрання Дональда Трампа президентом не вирішить усіх цих проблем. Ми ось-ось зануримося в темряву автократії під керівництвом Дональда Трампа в Америці й владіміра путіна в росії", — стверджує Forbes.

війнамігрантиПутін

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