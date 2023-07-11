Можливість опіків при процедурі лазерної епіляції: як уникнути травматичності

Суть лазерної епіляції полягає у впливі потужного ультратонкого світлового променя на глибинні підшкірні шари, де розташовуються фолікули волосся. В результаті різкого накопичення зайвої теплової енергії під зовнішнім впливом лазера джерела зростання стрижнів та їх підживлення руйнуються, а волоски випадають і перестають рости на обробленій ділянці. Ефективність лазерного на досягнення результату епіляції перевершує всі інші відомі методи, але є ймовірність виникнення пошкодження тканин і шкіри. Чому існує подібний ризик і як запобігти травмуванню під час процедури, розглянемо далі.

У яких випадках можна отримати мікроопіки під час проведення лазерної епіляції

Лазерний промінь впливає на меланін – пігмент, що міститься у стрижні волосся. Чим більше пігменту (відповідно, темніше волосся), тим вища результативність методики. Але при цьому слід враховувати фототип шкіри. Смаглявий від природи епідерміс (шкірні тканини) також посилено притягує теплову енергію і тому є можливість пошкодження сусідніх волокон, тобто виникнення опікових явищ. Варіант світлої шкіри та темних пігментованих волосків дає найкращі результати, але таке поєднання зустрічається далеко не завжди.

У сучасних олександритових апаратах лазерної терапії передбачена система охолодження з використанням наконечника сапфірового, при цьому динамічність рухів при епіляції дозволяє уникнути надгріву шкіри. Тим не менш, при неправильно підібраних налаштуваннях або недотримання правил, яких слід дотримуватися напередодні проведення маніпуляцій, можливі негативні наслідки.

Важливо, щоб фахівець, який проводить процедуру, професійно володів відповідним лазерним обладнанням, грамотно виконуючи та регулюючи налаштування у кожному індивідуальному випадку, умів компетентно визначити кольоротип шкіри пацієнта та призначити правильний протокол лазерної епіляції. Це означає, що слід звертатися до акредитованих, надійних центрів естетичної медицини, в яких працюють виключно кваліфіковані фахівці-косметологи з медичною освітою та багатим досвідом. Саме в таких клініках використовується інноваційне сертифіковане обладнання, що дозволяє впоратися з епіляцією будь-якого рівня складності, у тому числі і позбутися світлої небажаної рослинності на тілі абсолютно безпечно та безболісно.

Чинники, що впливають на успішність епіляції лазером https://slim.ua/uk/lazerna-epilyaciya

Перед епіляцією лазером клієнт обов'язково проходить попередню консультацію лікаря-косметолога. У ході спілкування виявляються протипоказання – загальні та тимчасові, за яких буде відмовлено у проведенні процедури із заміною на альтернативні варіанти, або маніпуляції доведеться відкласти. До загальних протипоказань відносяться:

Онкологічні захворювання на різних стадіях;

Цукровий діабет;

Порушення нервової системи; епілепсія;

Хронічні хвороби внутрішніх органів та судинної системи та інші.

Тимчасові чинники, у яких проведення лазерної епіляції необхідно перенести – це:

Простудні, інфекційні захворювання;

Знижений імунітет внаслідок тимчасових проблем зі здоров'ям (отруєння, слабкість від загальної втоми та інші);

Свіжі травми шкіри та м'яких тканин;

Вагітність та період лактації.

Важливо дотримуватися рекомендацій фахівця щодо підготовчого етапу до процедури. Базові правила:

Не засмагати перед процедурою щонайменше за тиждень, оскільки надлишковий меланін викликає небажані ефекти. Це стосується не тільки виключення відвідування солярію, а й прийняття природних сонячних ванн. Найчастіше при активному засмагу доведеться кілька тижнів перенести лазерну епіляцію;

Не обробляти шкіру засобами, що містять спирт, як мінімум за 2 доби до призначеної процедури;

Не вищипувати волоски пінцетом і не збривати до стану «чорних крапок» напередодні процедури;

Не відвідувати басейни (хлор може негативно вплинути на майбутній ефект від лазерної епіляції, спричинивши підвищену дратівливість шкіри);

Уникати порізів, забитих місць, гематом та інших мікротравм. Якщо шкіра травмована, ймовірність отримання опіку зростає навіть при щадних установках впливу лазерного променя;

Зголити довгу волосяну рослинність перед процедурою (бритвою, а не депіляторними кремами, шугарингом або воском), щоб до початку терапії волоски досягали не менше 3-4 мм завдовжки.

Після кожної процедури фахівцем даються як нагадування установки та рекомендації щодо догляду та уникнення негативних проявів, у тому числі косметологічних (роздратування, збільшення пігментації в області впливу лазером), яких слід дотримуватися від сеансу до сеансу (курс включає кілька візитів). Чітко дотримуючись їх, можна досягти швидкого бажаного ефекту та повністю нівелювати небажані побічні ефекти.