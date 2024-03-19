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ПОЛІТИКА

Можливість юридичних проблем Трампа загрожує національній безпеці, застерігає колишній адвокат експрезидента

19 березня 2024, 10:48
Можливість юридичних проблем Трампа загрожує національній безпеці, застерігає колишній адвокат експрезидента
Фото: reuters.com
Трамп може отримати гроші від іноземних держав.

Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен попереджає, що експрезидент може спробувати отримати гроші для оплати своїх зростаючих рахунків від іноземних держав.

У інтерв'ю програмі MSNBC він заявив, що американці мають бути дуже стурбовані тим, звідки беруться ці гроші.

"Якщо він отримає їх від такої компанії, як Chubb або Federated [Insurance]  — так, ми знаємо цю компанію, це американська компанія. Але що, якщо гіпотетично, гроші надходять із Саудівської Аравії, з Катару? Що, якщо вони надходять через чорний канал росії? Тоді потенційний кандидат у президенти... фактично винен іноземній структурі. І все це за рахунок безпеки Америки? Це не жарти", — зазначив він.

Раніше юридична команда Трампа вказала в судових документах, що забезпечити заставу в розмірі $464 млн у справі про шахрайство в Нью-Йорку "неможливо".

Адвокати заявили, що витратили «незліченну кількість годин» на переговори з "однією з найбільших страхових компаній у світі" і звернулися до 30 компаній з проханням забезпечити заставу.

Суддя в Нью-Йорку зобов'язав Трампа виплатити майже 355 мільйонів доларів  плюс відсотки у справі про фінансове шахрайство експрезидента. Загальна сума штрафу за кожен день несплати збільшується майже на 112 тисяч доларів, і тепер становить понад 454 мільйони доларів.

Коен стверджує, що ситуація, в якій опинився Трамп, може поставити під загрозу національну безпеку, якщо його оберуть на новий президентський термін.

"Це ставить нашу національну безпеку під загрозу і продовжує робити Дональда Трампа найнебезпечнішою людиною в Америці для нашої національної безпеки і демократії", — сказав він, додавши, що Трампу байдуже, звідки прийдуть гроші, «аби тільки він їх отримав».

Про те, що іноземні держави можуть використовувати фінансове становище Трампа як важіль для досягнення зовнішньополітичних цілей попереджав і його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон.

Трамп несе величезні судові витрати у порушених проти нього справах. У федеральних виборчих документах, оприлюднених на початку цього року, йдеться про те, що протягом другої половини 2023 року його комітети зі збору коштів витратили майже 30 мільйонів доларів на юридичні послуги.

У лютневій звітності зазначено, що лідерський коаліційний виборчий штаб Трампа "Врятуймо Америку" витратив майже три мільйони доларів на юридичні консультації лише за перший місяць цього року.

Трампнаціональна безпека

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