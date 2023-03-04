Можливий відхід ЗСУ з частини Бахмута: коментарі ISW
В ISW припускають, що українські військові, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута.
Йдеться в щоденному звіті ISW
Аналітики нагадують, що російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня минулого року і зазнали на цьому напрямку величезних втрат.
"Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута", – написано в звіті.
В інституті вказують і на те, що президент росії володимир путін вчора не торкнувся ситуації у брянській області під час екстреного засідання ради безпеки рф.
Джерела рф широко розповсюдили інформацію про те, що путін зібрав засідання, щоб обговорити антитерористичні заходи безпеки у відповідь на інцидент у брянській області, проте замість цього в зачитаному тексті наради було перераховано низку звичних тез Кремля.
І російський диктатор не скористався можливістю, щоб представити нові цілі або засоби для російських військових операцій в Україні.
Є в звіті коментують і щодо ситуаціюї на Запорізької АЕС.
Аналітики ISW зазначають, що російська влада продовжує намагатися представити росію як єдиного безпечного оператора Запорізької атомної електростанції, що, ймовірно, обмежить присутність МАГАТЕ на ЗАЕС і змусить де-факто визнати російську власність на електростанцію.
Ключові висновки ISW за 3 березня:
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- Українські сили, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута.
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- російські офіційні особи продовжували оприлюднювати "обмежену інформацію" про вторгнення в брянську область 2 березня, але не змогли надати ясності щодо того, що насправді відбулося.
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- путін не обговорював ситуацію в брянській області на екстреному засіданні Ради безпеки рф, згідно з протоколом засідання.
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- російська влада продовжила спроби представити рф як єдиного безпечного оператора ЗАЕС, щоб обмежити присутність МАГАТЕ на станції і змусити де-факто визнати російську власність на ЗАЕС.
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- російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
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- Окупанти також продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області, оскільки українські сили, схоже, готуються до контрольованого відходу принаймні з частини Бахмута.
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- кремль продовжує посилювати державний контроль над російською оборонно-промисловою базою.
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- рф окупаційна влада продовжує підготовку окупованих територій до російських регіональних виборів 10 вересня.