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Можливий відхід ЗСУ з частини Бахмута: коментарі ISW

04 березня 2023, 09:04
Можливий відхід ЗСУ з частини Бахмута: коментарі ISW
Фото: smnews.com.ua
В Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що сили оборони, імовірно, готують контрольований відхід з частини Бахмута.

В ISW припускають, що українські військові, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута.

Йдеться в щоденному звіті ISW

Аналітики нагадують, що російські війська ведуть бої за захоплення Бахмута приблизно з травня минулого року і зазнали на цьому напрямку величезних втрат.

"Якщо українське військове командування вважатиме за необхідне вивести війська з Бахмута, воно, ймовірно, проведе обмежений і контрольований відхід з особливо важких секторів Бахмута", – написано в звіті.

В інституті вказують і на те, що президент росії володимир путін вчора не торкнувся ситуації у брянській області під час екстреного засідання ради безпеки рф.

Джерела рф широко розповсюдили інформацію про те, що путін зібрав засідання, щоб обговорити антитерористичні заходи безпеки у відповідь на інцидент у брянській області, проте замість цього в зачитаному тексті наради було перераховано низку звичних тез Кремля.

І російський диктатор не скористався можливістю, щоб представити нові цілі або засоби для російських військових операцій в Україні.

Є в звіті коментують і щодо ситуаціюї на Запорізької АЕС.

Аналітики ISW зазначають, що російська влада продовжує намагатися представити росію як єдиного безпечного оператора Запорізької атомної електростанції, що, ймовірно, обмежить присутність МАГАТЕ на ЗАЕС і змусить де-факто визнати російську власність на електростанцію.

Ключові висновки ISW за 3 березня:

  • - Українські сили, схоже, створюють умови для контрольованого відходу з частини Бахмута.

  • - російські офіційні особи продовжували оприлюднювати "обмежену інформацію" про вторгнення в брянську область 2 березня, але не змогли надати ясності щодо того, що насправді відбулося.

  • - путін не обговорював ситуацію в брянській області на екстреному засіданні Ради безпеки рф, згідно з протоколом засідання.

  • - російська влада продовжила спроби представити рф як єдиного безпечного оператора ЗАЕС, щоб обмежити присутність МАГАТЕ на станції і змусити де-факто визнати російську власність на ЗАЕС.

  • - російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

  • - Окупанти також продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту в Донецькій області, оскільки українські сили, схоже, готуються до контрольованого відходу принаймні з частини Бахмута.

  • - кремль продовжує посилювати державний контроль над російською оборонно-промисловою базою.

  • - рф окупаційна влада продовжує підготовку окупованих територій до російських регіональних виборів 10 вересня.

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