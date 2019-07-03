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МТС заплатить в США $850 мільйонів у справі про корупцію

МТС підписала мирову угоду з Комісією з цінних паперів і бірж США та Мін'юстом США
Російський телекомунікаційний гігант МТС виплатить у США 850 мільйонів доларів штрафу, щоб закрити справу про корупцію в Узбекистані, яка ведеться проти неї.
МТС заплатить в США $850 мільйонів у справі про корупцію Фото: en.ria.ru

"У рамках угоди МТС виплатить сумарно 850 мільйонів доларів США. Штраф буде виплачений з коштів, які були зарезервовані МТС за підсумками третього кварталу 2018 року", - повідомляє прес-служба компанії.

Про готовність МТС заплатити штраф повідомляє також Комісія з цінних паперів США.

"Російський постачальник телекомунікаційних послуг ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" (МТС) заплатить 100 мільйонів доларів США, щоб врегулювати звинувачення Комісії з цінних паперів в порушенні Закону про корупцію за кордоном, щоб виграти бізнес в Узбекистані", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними комісії, МТС підкупила узбецького чиновника, який був пов'язаний з колишнім президентом Узбекистану і мав вплив на узбецький регуляторний орган у сфері телекомунікацій.

З метою отримання і збереження бізнесу МТС незаконно виплатила не менше 420 мільйонів доларів. Ці платежі дозволили МТС вийти на телекомунікаційний ринок в Узбекистані, працювати там упродовж 8 років і отримати більше 2,4 мільярда доларів доходу.

Відзначається, що МТС погодилася з позицією Комісії, визнала, що порушила закон, і погодилася виплатити штраф і конфіскацію в розмірі 850 мільйонів доларів (з них штраф 100 мільйонів доларів).

Крім того, МТС упродовж мінімум 3 років повинен проходити незалежний аудит.

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07 03 2019 11:30
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