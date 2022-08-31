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Мундіаль на дивані - FIFA продала телеканалам рф права на трансляіцію ЧМ-2022

UEFA та FIFA вигнали російську збірну та клуби з міжнародних футбольних змагань 28 лютого через вторгнення росії в Україну
Мундіаль на дивані - FIFA продала телеканалам рф права на трансляіцію ЧМ-2022

Міжнародний союз футбольних асоціацій (FIFA) продав право транслювати матчі Чемпіонату світу - 2022 у Катарі трьом російським телеканалам — ВГТРК, "Первый" і "Матч ТВ".

Про це пише РБК-Спорт із посиланням на джерела.

За можливість транслювати мундіаль телеканали заплатять по $13 млн. Компанія "Телеспорт" отримає $1 млн, оскільки виступила агентом при оформленні угоди.

Нагадаємо, що UEFA та FIFA вигнали російську збірну та клуби з міжнародних футбольних змагань 28 лютого через вторгнення росії в Україну. російських команд не буде навіть у грі FIFA 23.

У липні Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію росії на виключення її з міжнародних футбольних змагань на рішення виключити її з міжнародних футбольних змагань.

 

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31 08 2022 11:59
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